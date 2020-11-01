«Вже місяць не виходить на зв'язок». Зник відомий російський співак

За інформацією агента, він не може додзвонитися до музиканта вже понад місяця і переживає за нього

Продюсер російського співака Андрія Губіна Тимур Ващишин заявив про те, що виконавець зник і не виходив на зв'язок більше ніж місяць. Його слова наводить П'ятий канал.

Так, за інформацією агента, він не може додзвонитися до музиканта вже більше ніж місяць і переживає за нього. При цьому Ващишин зазначив, що раніше вже бували моменти, коли він пропадав, тому поки ніхто не панікує.

Продюсер також додав, що зараз Губіна «немає вже довго», і розповів, що друзі і батьки ще не зверталися в поліцію із заявою про зникнення, оскільки сподіваються, що виконавець сам з ними зв'яжеться.

Раніше в жовтні Ващишин пояснив зникнення музиканта, який з липня не з'являвся на публіці. За його словами, Губін не хоче ні з ким спілкуватися і «хоче просто відпочити». Він додав, що продовжує спілкуватися і контактувати зі співаком, проте запис його нового альбому поки припинений.

У грудні 2019 року Тимур Ващишин оголосив про намір Андрія Губіна повернутися на сцену і відновити концертну діяльність. Продюсер зазначив, що співак збирається випускати нові пісні і влаштувати гастролі, проте подробиць розкривати не став.

Андрій Губін був зіркою 1990-х, одними з найпопулярніших були його пісні «Хлопчик-бродяга», «Мила моя», «Зима-холода». З екранів він пропав в середині нульових.

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