У Росії новий рекорд: понад 18 тис. випадків Covid-19 за добу

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 за добу виявлено в Москві - 5261

Станом на сьогодні загальна кількість інфікованих у Росії становить 1 624 648

За минулу добу в РФ зафіксовано 18 381 новий випадок зараження на коронавірус, це найбільша кількість з початку пандемії, йдеться на сайті стопкоронавирус.рф.

У цілому максимум добового інфікування фіксувався у РФ протягом жовтня більш як десять разів, до того - 11 травня.

Таким чином, станом на сьогодні загальна кількість інфікованих у Росії становить 1 624 648.

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 за добу виявлено в Москві - 5261, у Санкт-Петербурзі - 896, у Московській області - 545, у Нижньогородській - 394, в Архангельській - 365, Ростовській - 314.

Тим не менше, мер Москви Сергій Собянін заявив сьогодні про ефективність протиепідемічних заходів у місті.

У суботу в РФ від Covid-19 померло 243 пацієнти, всього з початку епідемії кількість летальних випадків становила 28 126. Одужали в країні 1 218 619 осіб, за добу - 10 179 пацієнтів.