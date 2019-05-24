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    Росія не допускає до хворого Балуха українського консула

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    <p>Балуха 7 травня відвідувала його адвокат Ольга Дінзе</p> - Росія не допускає до хворого Балуха українського консула

    Балуха 7 травня відвідувала його адвокат Ольга Дінзе

    На українця Балуха адміністрація російської колонії здійснює психологічний тиск, йому не надається медична допомога, розповіла омбудсмен Денісова

    Українському консулу в Росії відмовили у зустрічі з політв'язнем Володимиром Балухом, у звязку з чим українське посольство направило ноту міністерству закордонних справ РФ.

    Про це 24 травня повідомила в Facebook Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

    «Сьогодні отримала відповідь на свій запит до Міністра закордонних справ України щодо забезпечення відвідання дипломатичними працівниками українського посольства політв’язня Володимира Балуха, якого утримують у Тверській області. Володимир раніше повідомляв у листах активістці Українського культурного центру в Криму про те, що до нього не допускають українських консулів через нібито його російське громадянство», - написала Денісова.

    За її словами, у МЗС їй повідомили, що український консул проводив зустріч з керівником колонії, де утримують Балуха.

    «Представника посольства ознайомили із матеріалами перевірки «УМВС Росії» у Керчі, на підставі якої Балух, начебто, визнаний громадянином РФ. При цьому «російський паспорт» Балуха не було надано, бо він так і не оформлювався», - зазначила Денісова.

    Консул також звертався до керівництва колонії, щоб йому дали змогу зустрітися з Балухом, проте у цьому було відмовлено, підкреслила омбудсмен.

    «Крім того, за інформацією МЗС, Володимира відвідувала 7 травня його адвокат Ольга Дінзе. Вона повідомила про значне погіршення стану здоров’я політв’язня, на нього адміністрація закладу здійснює психологічний тиск, а також йому не надається медична допомога», - зауважила Денісова.

    Вона повідомила, що посольство України в РФ направило ноту на адресу МЗС РФ з викладенням фактів порушення прав громадянина України Балуха з метою отримання відповідних роз’яснень та забезпечення його зустрічі з дипломатичним представником України.

    Раніше повідомлялося, що Балуху продовжили термін перебування в штрафному ізоляторі російської  в'язниці до 31 травня.

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