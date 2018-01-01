Росія оскаржить в СОТ нові претензії Євросоюзу

Росія не планує виходити з СОТ через претензії ЄС

Росія скличе нову панель арбітрів, щоб перевірити ще раз вже виконані вимоги СОТ щодо поставок свинини з Євросоюзу, заявив «РІА Новини» директор департаменту торгових переговорів Мінекономрозвитку РФ Максим Медведков. Таке рішення стане відповіддю на те, що третього січня ЄС звернувся в організацію з проханням створити спеціальну



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Росія не планує виходити з СОТ через претензії ЄС

Росія скличе нову панель арбітрів, щоб перевірити ще раз вже виконані вимоги СОТ щодо поставок свинини з Євросоюзу, заявив «РІА Новини» директор департаменту торгових переговорів Мінекономрозвитку РФ Максим Медведков.

Таке рішення стане відповіддю на те, що третього січня ЄС звернувся в організацію з проханням створити спеціальну комісію для розгляду нової вимоги щодо постачання м'яса.

«ЄС поки не пояснив нам своє рішення. Ми ще в грудні продемонстрували СОТ і ЄС, що виконали всі рішення, зняли заборону на імпорт свинини через АЧС (африканська чума свиней - ред.), вона діє тільки по продембарго. Ми відправили копії всіх рішень Россільгоспнагляду на виконання рішення арбітрів. Але ЄС вважає, що ми не виконали ці вимоги, і не погодився з нашими аргументами», - сказав Медведков.

За словами Медведкова, ЄС не вимагає від Росії прямих грошових компенсацій за заборону поставок свинини. Він заявив, що таким чином Євросоюз хоче домогтися від СОТ дозволу на відповідні заходи, «які компенсують їх втрати, наприклад, підвищити тарифи на російські товари».

При цьому в Мінекономрозвитку РФ відзначили, що Росія не планує виходити з СОТ через претензії ЄС.

Нагадаємо, раніше в Російській Федерації пригрозили виходом країни з Світової організації торгівлі (СОТ) у разі програшу арбітражного процесу за позовом Європейського союзу про стягнення з російської сторони майже 1,4 мільярда євро на рік за обмеження на імпорт в Росію свинини з ЄС.