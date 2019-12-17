Статистика стверджує, що росіяни почали гірше харчуватися

Харчуватися стали гірше - така ось констатація на тлі трильйонів рублів бюджетного профіциту і рапортів про прискорюються темпи економічного зростання в Росії

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На днях Росстат обнародовал данные об итогах выборочного наблюдения рациона питания населения. Исследование проводилось в 2018 году, им было охвачено 45 тыс. домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации. Результаты этого наблюдения, если вы просто зашли на сайт Росстата, найти не так просто. Казалось бы, интересное исследование, чего скрывать-то. Но когда его всё-таки находишь, становится понятным, почему Росстат ведет себя столь скромно. Все просто: результаты нехорошие, гордиться нечем. Вот и получается, что вообще об этом ничего не сказать нельзя (наблюдение проводится во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2010 г. №946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам»), но говорить всё-таки приходится (так, чтоб не очень-то и узнали).

Кстати, наблюдение, что немаловажно, проводится в соответствии с Руководством общеевропейского диетологического исследования «EU Menu».

Итак, что же так смущает власти, что решили так скромно презентовать результаты исследования. Выяснилось, в частности, что в 2018 году доля тех, кто считает, что «достаточно той еды, которую хотят есть», сократилась по сравнению с 2013 годом с 52,3% до 51,7%. Соответственно, доля полагающих, что «достаточно еды, но не всегда той, которую хотят есть» увеличилась с 41,9% в 2013 году до 43,7% в 2018 году.

Но, пожалуй, наиболее показательным является изменение в структуре питания населения: в 2018 году по сравнению с 2013 годом снизилось потребление в среднем на одного человека по мясу и мясопродуктам, овощам и бахчевым, фруктам и ягодам, рыбе и рыбопродуктам. По рыбе и рыбопродуктам, к примеру, снижение потребления было наиболее ощутимым: у женщин – с 20,4 кг в 2013 году до 14,4 кг в 2018 году; у мужчин, соответственно, с 27,1 кг до 19,5 кг в год.

Неудивительно, что, напротив, выросло потребление другого рода продуктов, к примеру, яиц у женщин с 171,3 шт в 2013 году до 220,7 шт в 2018 году, у мужчин – с 300,2 шт до 364,8 шт соответственно. Выросло и потребление масла растительного и других жиров. Очевидно, что питаться стали хуже, потребление более здоровой пищи однозначно уменьшилось. Подобный сдвиг в структуре питания свидетельствует об этом достаточно красноречиво.

По-другому и не могло быть, если с 2014 года реальные располагаемые денежные доходы населения стабильно падали. Но, безусловно, данный факт никоим образом не укладывается в рисуемую благостную картину социально-экономических достижений страны за последние годы. И, тем не менее, это – факт, подтвержденный результатами международно признанного обследования.

Питаться стали хуже – такая вот констатация на фоне триллионов рублей бюджетного профицита и рапортов об ускоряющихся темпах экономического роста.

Джерело: Эхо Москвы

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