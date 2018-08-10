Росія перекинула колони військової техніки на Донбас



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Безпілотник ОБСЄ зафіксував колони вантажівок бойовиків, які вночі в'їжджали в Україну і виїжджали з неї по грунтовій дорозі в районі неконтрольованого кордону.

7 серпня о 22:15 виявив колону з восьми шестиколісних вантажівок з критими брезентом вантажними відсіками (п'ять КамАЗ-4310, а решта - невстановленої моделі). Про це повідомляє прес-служба місії.

Колона рухалася в східному напрямку, по дорозі поблизу Чистяково, що в 62 кілометрах на схід від Донецька.

«Біля населеного пункту Манич, що в 3,5 кілометрах від неконтрольованого ділянки кордону між Україною і Російською Федерацією, колона повернула на схід на ґрунтову дорогу, що проходить через кордон. Після цього БПЛА зафіксував другу колону, яка складалася з позашляховика УАЗ і 6 шестиколісних вантажівок КамАЗ з критими брезентом вантажними відсіками, а також однієї вантажівки з кунг», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колона їхала в західному напрямку від кордону з Російською Федерацією по тій же грунтовій дорозі.

«Дві колони проїхали одна повз інший приблизно через п'ять хвилин після того, як друга колона в'їхала в Україну. Орієнтовно о 23:25 БПЛА зафіксував, як перша колона виїхала з України по тій же грунтовій дорозі. Пізніше до другої колони приєдналися ще дві вантажівки КамАЗ , які також рухалися в напрямку від кордону з Російською Федерацією», - сказали в прес-службі.

Кожна з колон окремо зупинялася на три хвилини поруч з позашляховиком, що стояли в полі поблизу вищезгаданої грунтової дороги (в 1,7 км від кордону).

«В обох місцях, де вони зупинялися, було видно, як особи, що знаходилися в припаркованих транспортних засобах (позашляховику в поле і двох вантажівках на перехресті), спілкувалися з водіями головних машин кожної з колон», - підкреслили в прес-службі.

Колона дійшла до південної околиці Кришталевого (колишній Красний Луч) о 01:16 8 серпня.