Як наступатиме Росія. Американська газета оприлюднила карту вторгнення в Україну

The Washington Post посилається на дані розвідки

Американська розвідка виявила, що Росія планує вторгнення на територію України, і склала карту наступу по декількох фронтах. Карту опублікувало видання The Washington Post.

Згідно з документами розвідки, Москва планує залучити до наступу 100 батальйонних тактичних груп чисельністю до 175 тис. військовослужбовців.

Карта наступу Росії на Україну, опублікована американськими ЗМІ/фото The Washington Post

Як уточнив офіційний представник адміністрації США на умовах анонімності, масштаби сил «вдвічі перевищують той, який ми бачили минулої весни під час оперативних навчань Росії біля кордонів України». Також нібито планується використовувати бронетехніку і артилерію.

Нагадаємо, що інформацію про плани Путіна щодо повномасштабного наступу на Україну та напрямки можливих атак оприлюднило також німецьке видання BILD з посиланням на власні джерела серед високопосадовців.

За інформацією, план-максимум Росії щодо війни проти України «лежить у скриньці, а Путін ще не вирішив, чи буде він реалізований». Однак перекидання військ, починаючи з квітня 2021 року, засвідчило, що Кремль, ймовірно, схиляється до реалізації планів нападу.

Представник служби безпеки повідомив виданню, що у випадку наказу Путіна російська армія може одночасно атакувати із північного Криму, через окуповані території, на сході та з півночі.

Видання пише, що ця атака може статися наприкінці січня – на початку лютого, якщо Україна та НАТО не виконають вимоги президента Росія.

Водночас інші інсайдери Альянсу вважають, що напад може відбутися в три етапи. А кожна фаза може бути останньою в операції, якщо Захід під впливом вторгнення змінить свої погляди.

Високопоставлений офіцер західної розвідки розповів, що під час першого етапу Путін планує захопити південь України, «щоб забезпечити постачання до Криму, а також відрізати Україну від моря».

Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.

У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За словами Буданова, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.

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