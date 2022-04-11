Росія планує підірвати будинки в Криму та Бєлгороді, звинувативши у терактах українців

Російські спецслужби планують підірвати на території РФ будинки, позначені буквами Z та V, і звинуватити у цих терактах Україну

У Росії росте негативне ставлення до символіки військових підрозділів, які вторглися на територію України

Про це в ефірі білоруського телеканалу «Белсат» заявив засновник російського опозиційного сайту gulagu.net Володимир Осєчкін.

За словами Осєчкіна, він отримав листа від свого джерела в російських спецслужбах з попередженням про можливість проведення терористичних актів проти цивільного населення РФ. Лист опублікований на сайті gulagu.net.

Анонімне джерело повідомляє про можливі вибухи у багатоквартирних будинках – зокрема, у окупованому Криму та прикордонному з Україною Бєлгороді. У цих вибухах Росія планує звинуватити українську сторону. Це нібито надасть Кремлю можливість обґрунтувати та провести приховану мобілізацію.

Для підготовки терактів, заявив Володимир Осєчкін, російські спецслужби планують використати негативне ставлення до символіки рашистських окупаційних військ на території України – зокрема, букви V та Z. Як зазначило джерело gulagu.net у спецслужбах, на території Російської Федерації в цілому спостерігається підвищення негативного ставлення цивільного населення до цієї символіки.

Тому, йдеться у листі анонімного працівника ФСБ, «під контролем одного з управлінь Служби розпочато нанесення символіки V і Z на житлові будинки (за можливості такі, що розташовані окремо) в регіонах з особливо високим рівнем «символьного вандалізму». Акцент може бути зроблений на висотні багатоповерхівки – аби збільшити кількість постраждалих та жертв, викликавши таким чином відповідну реакцію суспільства, якому пропагандистські телеканали пояснять, що це справа рук українських терористичних груп.

Нагадаємо, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.

Пізніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков знайшов винних у пожежі. За його словами, причиною є удар Збройних сил України по нафтобазі. Гладков упевнений, на територію Бєлгородської області залетіли два українські гелікоптери – «на низькій висоті», зазначив губернатор, – які начебто і завдали удару по цьому об’єкту. Тим часом Міністерство оборони України у відповідь на питання про вибух на нафтобазі, розташованій у Бєлгородській області Російської Федерації, заявило, що не несе відповідальність за надзвичайні події на території РФ.

3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

У Бєлгороді 5 квітня знову було чутно «хлопки» невідомого походження і видно клуби диму в небі.

6 квітня Рада нацбезпеки та оборони України заявила, що Росія готує чергові «українські» провокації у Бєлгороді.

Наступного дня РФ офіційно звинуватила Україну у вибухах на території Бєлгорода. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу «за фактом обстрілу українськими військовими території Бєлгородської області ракетами «Точка-У» наприкінці березня».