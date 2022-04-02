Вибух нафтобази у Бєлгороді: Зеленський відповів, чи був це удар з України

У російському Бєлгороді 2 квітня стався вибух на нафтобазі. У державі-агресорці одразу ж почали розкидатися звинуваченнями у бік України. Про цей інцидент в українського президента запитали у Fox News. Політик дав американському телеканалу розлоге інтерв'ю про російське вторгнення.

Російські чиновники бідкаються, що Україна нібито вдарила по нафтобазі уі Росії, використовуючи гелікоптери. Тож журналісти запитали Зеленського, була така атака чи ні.

«Пробачте, але я не обговорюю жодного з моїх наказів як головнокомандувача. Є речі, якими я ділюся лише з військовими ЗСУ й коли вони зі мною розмовляють», – відповів він.

Й додав, що для нас важливо, аби весь світ знав, що Україна – це країна, яка перебуває у стані війни. Адже на нас напали, ось що справді важливо. Саме це і є найбільшою трагедією.

«Чути повідомлення про те, що щось вибухнуло, поки йде війна в Україні… Чесно кажучи, непрофесійно про це говорити. Вони окупували нашу територію, вони напали на нас. Ця війна триває вже вісім років. Тому що б не сталося, у тій чи іншій ситуації мені складно коментувати», – пояснив політик.

Нагадаємо, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.

Пізніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков знайшов винних у пожежі. За його словами, причиною є удар Збройних сил України по нафтобазі. Гладков упевнений, на територію Бєлгородської області залетіли два українські гелікоптери – «на низькій висоті», зазначив губернатор, – які начебто і завдали удару по цьому об’єкту.

Пожежа на нафтобазі викликала шалений ажіотаж серед бєлгородських автолюбителів – на АЗС міста вишикувалися довжелезні черги.

Адміністрація президента Росії відмовилася назвати причиною пожежі авіаудар гелікоптерів Збройних сил України, але при цьому речник Путіна Дмитро Пєсков пообіцяв, що ця пожежа вплине на переговори між Україною та Росією, створюючи «некомфортні для продовження переговорів умови».

Депутат Державної думи РФ Дмитро Новіков упевнений, що «атака на нафтобазу», яка мала місце у Бєлгороді, це лише провокація.

Тим часом Міністерство оборони України у відповідь на питання про вибух на нафтобазі, розташованій у Бєлгородській області Російської Федерації, заявило, що не несе відповідальність за надзвичайні події на території РФ.

Зазначимо, що це не перша пожежа у Бєлгороді під час російсько-української війни. Увечері 29 березня у Бєлгородській області пролунало кілька вибухів. Згідно з інформацією із соцмереж, інцидент стався на території Бєлгорода та Бєлгородського району, зокрема, в селі Красний Октябрь.

Тоді росіяни заявляли, що вибухи сталися через самовільну детонацію боєприпасів, які перевозили з порушенням вимог транспортування, «українського сліду» у інциденті не шукали.

Напередодні прессекретарка Білого дому Джен Псакі відреагувала на вибух нафтобази в російському Бєлгороді. Вона підкреслила, що в цій війні тільки один агресор – Росія.