Пожежа в Бєлгороді вдарить по силах РФ під Харковом – британська розвідка

Пожежа на нафтобазі в Бєлгороді виникла в ніч на 1 квітня

Російські війська, які атакують Харків, зіткнуться з нестачею ресурсів

Пожежа на нафтобазі в російському Бєлгороді створить короткострокове додаткове навантаження на логістичні ланцюжки РФ. Про це у твіттері повідомляє британська розвідка.

Міноборони Британії припускає, що через інцидент російські війська, які атакують Харків, зіткнуться з нестачею ресурсів.

«Особливо може постраждати забезпечення ресурсами російських військ, які оточують Харків (60 км від Бєлгорода)», - йдеться у розвідданих.

Нагадаємо, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом вулиць. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.

Пізніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков знайшов винних у пожежі. За його словами, причиною є удар Збройних сил України по нафтобазі. Гладков упевнений, на територію Бєлгородської області залетіли два українські гелікоптери – «на низькій висоті», зазначив губернатор, – які начебто і завдали удару по цьому об’єкту.

Адміністрація президента Росії відмовилася назвати причиною пожежі авіаудар гелікоптерів Збройних сил України, але при цьому речник Путіна Дмитро Пєсков пообіцяв, що ця пожежа вплине на переговори між Україною та Росією, створюючи «некомфортні для продовження переговорів умови».

Депутат Державної думи РФ Дмитро Новіков упевнений, що «атака на нафтобазу», яка мала місце у Бєлгороді, це лише провокація.

Тим часом Міністерство оборони України у відповідь на питання про вибух на нафтобазі, розташованій у Бєлгородській області Російської Федерації, заявило, що не несе відповідальність за надзвичайні події на території РФ.

Зазначимо, що це не перша пожежа у Бєлгороді під час російсько-української війни. Увечері 29 березня у Бєлгородській області пролунало кілька вибухів. Згідно з інформацією із соцмереж, інцидент стався на території Бєлгорода та Бєлгородського району, зокрема, в селі Красний Октябрь.

Тоді росіяни заявляли, що вибухи сталися через самовільну детонацію боєприпасів, які перевозили з порушенням вимог транспортування, «українського сліду» в інциденті не шукали.

Напередодні прессекретарка Білого дому Джен Псакі відреагувала на вибух нафтобази в російському Бєлгороді. Вона підкреслила, що в цій війні тільки один агресор – Росія.



