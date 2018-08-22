Росія планує підняти ядерну ракету, що впала в Баренцовому морі - ЗМІ



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«Успішні» випробування крилатої ракети РФ

Джерела в розвідці США зазначили, що до операції з підняття ракети буде залучено три кораблі

Росія має намір знайти і підняти на поверхню ракету з ядерною установкою, яка була втрачена в Баренцовому морі кілька місяців тому після невдалого випробування.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на доповідь американської розвідки.

За даними співрозмовників видання, ракета з ядерною установкою впала на дно Баренцевого моря, на північ від Норвегії і Росії, після невдалого випробування в листопаді 2017 року.

Джерела в розвідці США зазначили, що до операції з підняття ракети буде залучено три кораблі, один з яких обладнаний для перевезення радіоактивного матеріалу.

У доповіді розвідки США не згадувалося про потенційні ризики для здоров'я і навколишнього середовища, пов'язані з можливим пошкодженням ядерної установки і витоком радіоактивних матеріалів.

За даними джерел CNBC, Росія провела чотири невдалі випробування нової ракети з ядерним двигуном в період з листопада 2017 року по лютий 2018 року. Найтриваліший випробувальний політ тривав більше двох хвилин, ракета подолала 22 милі, перш ніж втратити контроль і розбитися.

Найкоротше випробування тривало всього чотири секунди, ракета пролетіла п'ять миль. Росія заперечувала невдачі під час ракетних випробувань.

Джерело: Новое Время