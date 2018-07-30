Росія планує посилити Чорноморський флот



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Чорноморський флот РФ

До кінця року Чорноморським флотом прийме на озброєння шість кораблів різних класів

Командувач російським Чорноморським флотом Олександр Моїсеєв заявив, що до кінця року ЧФ РФ прийме на озброєння шість кораблів різних класів.

Про це Моїсеєв заявив 29 липня після військово-морського параду на честь Дня ВМФ, який відбувся в окупованому Севастополі, повідомляє «Тасс».

За словами Моїсеєва, йдеться, зокрема, і про три кораблі, які вже прийнято до складу ЧФ РФ.

«Це фрегат «(Адмірал) Макаров», який бере участь в Головному військово-морському параді ... Середній розвідувальний корабель «Іван Хурс» та інші кораблі. До кінця року ми приймемо ще шість кораблів різних класів», - зазначив Моїсеєв і додав, що йдеться в тому числі і про малі ракетні кораблі.

Командувач Чорноморським флотом РФ також додав, що найближчими місяцями планується завершити випробування і прийняти до складу флоту головний патрульний корабель проекту 22160 «Василий Быков».

Нагадаємо, раніше президент РФ заявив, що Військово-морський флот Росії в 2018 році отримає 26 нових кораблів і суден, при цьому чотири з них будуть оснащені ракетно-зенітним комплексом «Калібр»