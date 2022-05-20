Росія понесе матеріальну відповідальність: звернення Зеленського (відео)

Президент наголосив, що пріоритетною є тема компенсації усіх тих збитків, які Росія завдала Україні

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 86 днів війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

Володимир Зеленський 20 травня звернувся до українців та партнерів нашої країни з різних куточків світу. Президент наголосив, що пріоритетною є тема компенсації усіх тих збитків, які Росія завдала Україні.

Український лідер закликав поглянути, як минув день 20 травня. Російські загарбники завдали ракетного удару по Харківщині. У Лозовій ворог знищив місцевий будинок культури.

Зеленський зауважив, що Росія вже зробила усе можливе, аби на її території не залишилося жодного місця для культури.

«Але до чого тут наша Харківщина? Хай би в себе в Росії й підривали те, що в них залишилося від будинків культури, якщо їм так хочеться», – заявив президент.

Він також наголосив, що Росія вдарила по:

Одещині;

Полтавщині;

Житомирщині.

Російські загарбники знищили у попіл Рубіжне та Волноваху. Окрім того, окупанти намагаються зробити це з Сєвєродонецьком та багатьма іншими українськими містами.

Зеленський наголосив, що Росія робить усе, аби витравити будь-яке нормальне життя на території Херсонської області та усіх районах Запорізької області, куди зайшов ворог.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що завдяки героїзму захисників Маріуполя вдалося відтягти війська від Києва та зупинити наступ російських військових на Запоріжжя та Донеччину.