Стало відомо, скільки українських судів припинили роботу через війну

Не здійснюють правосуддя приблизно десь 15-16% апеляційних та місцевих судів по всій Україні

«За час військової агресії до лав Збройних сил вступили десь 350 суддів і працівників апаратів судів»

У перший місяць війни більшість судів і установ системи правосуддя, особливо в зонах проведення активних бойових дій, вимушені були закритися. Проте зараз ця ситуація суттєво змінюється. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

«Ті ж районні суди в Києві вже працюють. Не здійснюють правосуддя приблизно десь 15-16% апеляційних та місцевих судів по всій Україні. При цьому варто зазначити, що тут є кілька питань: нестача людського ресурсу і питання пошкодження і повного руйнування приміщень. Повністю зруйнованими залишаються 62 приміщення судів від загальної кількості в 777 – тобто 8%. Також на тимчасово непідконтрольних українській владі територіях розташовані приміщення 66 судів», – пояснив Сергій Іонушас.

За його словами, за час військової агресії до лав Збройних сил вступили десь 350 суддів і працівників апаратів судів.

«Це дуже багато, як на мене. А судді Верховного суду відраховують 60% своєї суддівської винагороди до фондів на підтримку ЗСУ», – зауважив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

Також розпорядженням голови Верховного суду було змінено територіальну підсудність у 132 судів – це Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Чернігівська, Сумська, Запорізька і Житомирська області, повідомив Сергій Іонушас.

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