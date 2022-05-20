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    Події в Україні

    Стало відомо, скільки українських судів припинили роботу через війну

    Не здійснюють правосуддя приблизно десь 15-16% апеляційних та місцевих судів по всій Україні - Стало відомо, скільки українських судів припинили роботу через війну
    Не здійснюють правосуддя приблизно десь 15-16% апеляційних та місцевих судів по всій Україні
    фото з відкритих джерел

    «За час військової агресії до лав Збройних сил вступили десь 350 суддів і працівників апаратів судів»

    У перший місяць війни більшість судів і установ системи правосуддя, особливо в зонах проведення активних бойових дій, вимушені були закритися. Проте зараз ця ситуація суттєво змінюється. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

    «Ті ж районні суди в Києві вже працюють. Не здійснюють правосуддя приблизно десь 15-16% апеляційних та місцевих судів по всій Україні. При цьому варто зазначити, що тут є кілька питань: нестача людського ресурсу і питання пошкодження і повного руйнування приміщень. Повністю зруйнованими залишаються 62 приміщення судів від загальної кількості в 777 – тобто 8%. Також на тимчасово непідконтрольних українській владі територіях розташовані приміщення 66 судів», – пояснив Сергій Іонушас.

    За його словами, за час військової агресії до лав Збройних сил вступили десь 350 суддів і працівників апаратів судів.

    «Це дуже багато, як на мене. А судді Верховного суду відраховують 60% своєї суддівської винагороди до фондів на підтримку ЗСУ», – зауважив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

    Також розпорядженням голови Верховного суду було змінено територіальну підсудність у 132 судів – це Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Чернігівська, Сумська, Запорізька і Житомирська області, повідомив Сергій Іонушас.

    Раніше «Слуга народу» оцінив ймовірні наслідки депортації проросійського пропагандиста Анатолія Шарія. Крім держзради, він проходить ще й за статтею про порушення рівноправності громадян за расовою, національною приналежністю, релігійними переконаннями та іншими ознаками.

    Читайте також: Що світить Шарію? Інтерв'ю з головою правоохоронного комітету Верховної Ради


    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна правосуддя окупація час Сергій Іонушас #stoprussia
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    Стало відомо, скільки українських судів припинили роботу через війну