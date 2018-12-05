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    Росія пригрозила видворити словацького дипломата

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    РФ знову опинилась в дипломатичному скандалі через своїх шпигунів - Росія пригрозила видворити словацького дипломата
    РФ знову опинилась в дипломатичному скандалі через своїх шпигунів

    Раніше Словаччина вислала російського дипломата-шпигуна

    Росія обіцяє відреагувати на видворення російського дипломата з Словаччини, якого Братислава запідозрила у шпигунстві.

    Про це у коментарі російському агентству ТАСС заявили в МЗС РФ.

    «Російська сторона відреагує на недружні дії Братислави на основі принципу взаємності», - підкреслили в дипвідомством. Це означає, що РФ видворить з країни словацького дипломата такого ж рангу, якого вислала Словаччина.

    Словаччина вирішила видворити дипломата посольства Російської Федерації на основі отриманих від військової розвідки даних.

    Прем’єр-міністр Словаччини Пеллегріні заявив, що росіяни діяли проти Словаччини і НАТО, чим порушили Віденську конвенцію про дипломатичні зносини.

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