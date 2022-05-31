Україна вимагає виключення Росії з ЮНЕСКО

Росія продовжує обстрілювати Україну та руйнувати об’єкти спадщини у більшості регіонів держави

Україна звертається до ООН з питань освіти, науки та культури стосовно позбавлення РФ статусу держави-члена ЮНЕСКО у зв'язку з руйнуванням Росією української культурної спадщини. Відповідний проєкт постанови №7394 підтримала Верховна рада 31 травня.

«Ми звертаємось до ЮНЕСКО з вимогою невідкладно розглянути можливість позбавлення РФ статусу держави-члена. Росія продовжує обстрілювати Україну та руйнувати об’єкти спадщини у більшості регіонів держави», – прокоментувала ініціативу голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

За її словами, Росією було пошкоджено або знищено вже понад 250 культурних пам’яток. Це зокрема церкви, музеї, пам’ятники, заповідники, будинки культури, театри, бібліотеки та історичні будівлі.

В документі зазначається, що такі дії з боку країни-агресора є абсолютним нігілізмом норм міжнародного гуманітарного права та здорового глузду.

«Агресор методично здійснює руйнацію матеріальної та нематеріальної культурної спадщини та супротив розвитку української культури як такої», – наголошують ініціатори постанови.

Нагадаємо, що у квітні 46 країн-учасниць ЮНЕСКО відмовилися брати участь у 45-й сесії Комітету всесвітньої спадщини через те, що його очолює Російська Федерація. Засідання було заплановано у російській Казані.

Відомо, що Генеральна Асамблея ООН під час засідання 7 квітня виключила РФ з Ради з прав людини.