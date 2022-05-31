  1. Головна
  2. Новини
  3. Фінансова підтримка України: ЄС ухвалив термінове рішення
рус
    Новини

    Фінансова підтримка України: ЄС ухвалив термінове рішення

    Фінансова підтримка України: ЄС ухвалив термінове рішення
    фото з відкритих джерел

    Урсула фон дер Ляйєн: «Ми готуємо механізм невідкладної макрофінансової підтримки на суму 9 млрд євро»

    Європейський Союз видасть Україні 9 млрд євро у вигляді термінової позики. Відповідне рішення було ухвалене на саміті ЄС, повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Виділені кошти підуть на поповнення невідкладних бюджетних потреб.

    «Україна потребує невідкладної фінансової підтримки. Як ви знаєте, щомісяця в Україні потрібно близько 5 млрд євро для підтримки базових виплат, таких як зарплати, пенсії тощо», – сказала вона.

    Для поповнення цих потреб ЄС має намір виділити Україні безпрецедентно великий пакет макрофінансової допомоги найближчим часом.

    «Ми готуємо механізм невідкладної макрофінансової підтримки на суму 9 млрд, над запровадженням якої ми працюватимемо протягом тижня», – уточнила Урсула фон дер Ляйєн.

    Цю інформацію підтвердив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

    «9 мільярдів євро підтверджено Європейською радою», – зазначив він.

    Нагадаємо, Європейський союз узгодив шостий пакет санкцій. Також Євросоюз обіцяє в червні розглянути заявку України на членство в ЄС.

    До слова, ЄС звільнив Угорщину від нафтового ембарго проти Росії.

    Теги: ЄС росія окупанти війна ембарго гроші Україна президент окупація Урсула фон дер Ляєн #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Фінансова підтримка України: ЄС ухвалив термінове рішення