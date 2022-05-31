Фінансова підтримка України: ЄС ухвалив термінове рішення

Урсула фон дер Ляйєн: «Ми готуємо механізм невідкладної макрофінансової підтримки на суму 9 млрд євро»

Європейський Союз видасть Україні 9 млрд євро у вигляді термінової позики. Відповідне рішення було ухвалене на саміті ЄС, повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Виділені кошти підуть на поповнення невідкладних бюджетних потреб.

«Україна потребує невідкладної фінансової підтримки. Як ви знаєте, щомісяця в Україні потрібно близько 5 млрд євро для підтримки базових виплат, таких як зарплати, пенсії тощо», – сказала вона.

Для поповнення цих потреб ЄС має намір виділити Україні безпрецедентно великий пакет макрофінансової допомоги найближчим часом.

«Ми готуємо механізм невідкладної макрофінансової підтримки на суму 9 млрд, над запровадженням якої ми працюватимемо протягом тижня», – уточнила Урсула фон дер Ляйєн.

Цю інформацію підтвердив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

«9 мільярдів євро підтверджено Європейською радою», – зазначив він.

Нагадаємо, Європейський союз узгодив шостий пакет санкцій. Також Євросоюз обіцяє в червні розглянути заявку України на членство в ЄС.

До слова, ЄС звільнив Угорщину від нафтового ембарго проти Росії.