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    Росія програла суд ЮКОСу і має сплатити $50 млрд колишнім акціонерам

    • Розсилка
    Росія програла суд ЮКОСу і має сплатити $50 млрд колишнім акціонерам

    РФ вже заявила, що буде оскаржувати рішення

    Нідерландський апеляційний суд скасував постанову суду попередньої інстанції, яка зняла з Росії зобов'язання щодо виплати компенсації у розмірі 50 мільярдів доларів колишнім акціонерам нафтової компанії «ЮКОС». Росія це рішення оскаржуватиме.

    Про це повідомляє Reuters.

    Таким чином, у разі, якщо Росія не оскаржить рішення апеляційного суду, країна буде зобов'язана виплатити 50 мільярдів доларів колишнім акціонерам ЮКОСа.

    Водночас у Міністерстві юстиції РФ повідомили, що рішення апеляційного суду Нідерландів планують оскаржити.

    «Російська Федерація продовжить відстоювати свої законні інтереси і в порядку касації оскаржить ухвалене апеляційне рішення у Верховному суді Нідерландів», – повідомили у Міністерстві юстиції РФ,

    Нагадаємо, в липні 2014 року Третейський суд у Гаазі задовольнив позов колишніх акціонерів ЮКОС і зобов'язав Росію виплатити їм 50 мільярдів доларів компенсації за експропріацію компанії. У тому ж місяці Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити тим же позивачам компенсацію в 1,86 млрд євро, а також 300 тисяч євро відшкодування судових витрат.

    Згідно з постановою арбітражу, російська сторона на початку 2000-х років вчинила повномасштабну атаку на нафтову компанію «ЮКОС» і її бенефіціарів з метою збанкрутувати її та заволодіти її активами.

    Активи компанії «ЮКОС» розпродали внаслідок оголошення її банкрутства після того, як засудили її власника – російського бізнесмена Михайла Ходорковського, котрий став критиком Кремля. Активи перейшли до державних російських компаній, зокрема «Роснєфті».

    Інші співвласники компанії «ЮКОС» продовжують судову боротьбу за повернення своїх активів.

    У 2016 році Гаазький суд задовольнив скаргу Росії щодо позову акціонерів ЮКОСа про стягнення $50 млрд.

     

    нафта Росія суд бізнес Нідерланди
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