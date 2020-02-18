У Путіна прокоментували атаку російських бойовиків на Донбасі



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Російські бойовики на Донбасі 18 лютого атакували українські позиції

Кремль, як завжди, відкидає свою причетність до збройних формувань на сході України

Кремль «сподівається, що найближчим часом вдасться прояснити деталі зіткнення на Донбасі», після чого можна буде робити висновки. Таку думку журналістам висловив прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, пише федеральне агентство ТАСС.

«Сподіваємося, що найближчим часом вдасться прояснити деталі події, перед тим, як робити будь-які висновки», – сказав він.

Пєсков розповів, що в Кремлі «дійсно, бачили інформацію, яка з’явилася і яка говорить про те, що сьогодні рано вранці мало місце зіткнення на кордоні між Луганською республікою (як називають у РФ бойовиків «ЛНР». – Ред.) і українськими збройними силами».

«Ми не маємо в своєму розпорядженні деталей цього зіткнення, ми не знаємо, що спровокувало це зіткнення, ми читали повідомлення про те, що мають місце жертви з обох сторін. У зв’язку з чим ми висловлюємо співчуття», – сказав прес-секретар Володимира Путіна.

Представник Кремля при цьому категорично відкинув припущення про те, що Москва також несе відповідальність за те, що сталося. «Ні, це абсолютно неправильне формулювання, так не можна сприймати», – сказав він журналістам.

що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим . Сьогодні вранці стало відомо,







