Україна на засіданні Радбезу ООН говоритиме про атаку бойовиків біля Золотого



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Початок засідання Ради безпеки ООН заплановане на 22 годину за Києвом

Україна порушить питання обстрілів поблизу Золотого на засіданні Радбезу ООН, яке проводиться сьогодні.

Про це повідомив віце-голова комітету ООН з інформації, представник України Олег Ніколенко.

«Початок о 22.00 год. за київським часом», - нагадав дипломат.

Як відомо, у вівторок у Нью-Йорку відбудеться засідання Ради безпеки ООН, де буде обговорено виконання Мінських угод. Зазначимо, що засідання було ініційоване ще раніше делегацією Росії.

Також зазначимо, в четвер, 20 лютого, з ініціативи України Генеральна Асамблея ООН проведе спеціальне засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. У дискусії візьме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

У МЗС назвали ініціативу РФ провести засідання напередодні цієї події «очікуваним, традиційним і перевіреним трюком російської дипломатії, спрямованим на розпорошення уваги світової спільноти, зміщення акцентів, формування паралельних політичних реальностей». Представники України візьмуть участь в обох заходах, зазначили в міністерстві.

Раніше повідомлялося, що Радбез провів екстрений брифінг через атаку бойовиків біля Золотого.

що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим . Сьогодні вранці стало відомо,