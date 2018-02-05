Росія розмістила Іскандери під Калінінградом на постійній основі

У 2017 році було завершено створення відповідної інфраструктури для прийому ракетних комплексів

Очільник Комітету оборони Державної думи Володимир Шаманов заявив журналістам про те, що в Калінінградській області було розміщено оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер-М із дальністю до 480 км. Про це повідомляє видання РИА-Новости. Раніше про розгортання відповідного комплексу заявив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс. Водночас



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У 2017 році було завершено створення відповідної інфраструктури для прийому ракетних комплексів

Очільник Комітету оборони Державної думи Володимир Шаманов заявив журналістам про те, що в Калінінградській області було розміщено оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер-М із дальністю до 480 км. Про це повідомляє видання РИА-Новости.

Раніше про розгортання відповідного комплексу заявив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс. Водночас Шаманов заявив про те, що розміщення іноземної воєнної інфраструктури автоматично потрапляє в перелік цілей для знищення. Швидше за все він мав на увазі розміщення в Польщі системи протиракетної оборони НАТО Aegis Ashore в Редзіково, який буде мати на озброєнні перехоплювачі SM-3 Block IIA. Сам об’єкт ПРО мають відкрити навесні 2018 року.

На минулому тижні під час засідання колегії Міністерства оборони РФ щодо виконання програми переозброєння на 2017 рік було відзначено, що відповідна інфраструктура для прийому бригади із відповідним ракетним комплексом була створена протягом року. Всього в бригадний комплект входить до 12 пускових установок, на яких можуть розміщуватися як крилаті так і балістичні ракети – всього до 24 ракет.

На початку грудня минулого року стало відомо, що найближчим часом оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер-М будуть розміщені в Калінінградській області РФ на постійній основі.

Раніше глава міноборони Польщі заявляв, що Росія готується до «гарячої війни».

Нагадаємо, РФ проводила пуски балістичних ракет «Іскандер» під час військових навчань «Захід-2017».

Як повідомляв «Главком», раніше у США дійшли висновку, що навчання «Захід-2017» стали репетицією нападу РФ на країни Балтії.