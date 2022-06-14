Вночі окупанти обстріляли Харків (відео)
На відео зафіксовано момент одного з вибухів у Харкові
фото: скріншот із відео
Мешканці Харкова повідомили про сім «прильотів»
Опівночі у Харкові прогриміли вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».
Повітряна тривога в місті була оголошена о 23-й годині 13 червня, а близько 23:43 почали надходити повідомлення про вибухи.
За даними місцевих мешканців, було близько семи «прильотів».
Як повідомлялося, організація Amnesty International зафіксувала, що росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами.