Вночі окупанти обстріляли Харків (відео)

На відео зафіксовано момент одного з вибухів у Харкові

Мешканці Харкова повідомили про сім «прильотів»

Опівночі у Харкові прогриміли вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

Повітряна тривога в місті була оголошена о 23-й годині 13 червня, а близько 23:43 почали надходити повідомлення про вибухи.

За даними місцевих мешканців, було близько семи «прильотів».

Як повідомлялося, організація Amnesty International зафіксувала, що росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами.