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    Події в Україні

    Вночі окупанти обстріляли Харків (відео)

    На відео зафіксовано момент одного з вибухів у Харкові - Вночі окупанти обстріляли Харків (відео)
    На відео зафіксовано момент одного з вибухів у Харкові
    фото: скріншот із відео

    Мешканці Харкова повідомили про сім «прильотів»

    Опівночі у Харкові прогриміли вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

    Повітряна тривога в місті була оголошена о 23-й годині 13 червня, а близько 23:43 почали надходити повідомлення про вибухи.

    За даними місцевих мешканців, було близько семи «прильотів».

    Як повідомлялося, організація Amnesty International зафіксувала, що росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами.

    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Вночі окупанти обстріляли Харків (відео)