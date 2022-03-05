Росія та Білорусь більше не члени Міжнародного союзу залізниць

Ще одна цеглина в мур, яким ізолюють окупантів

Міністерство інфраструктури України повідомляє про рішення Міжнародного союзу залізниць (UIC) про відсторонення російської та білоруської залізниці від участі в організації до повернення мирної ситуації в Україні.

У UIC повідомили, що слідкують за ситуацією та виразили солідарність з Українською залізницею у складні для країни часи.

«Міжнародний союз залізниць (Union internationale des chemins de fer) – всесвітня асоціація торговельно-економічного співробітництва між основними суб'єктами міжнародного залізничного сектора. Союз заснований у 1922 році, штаб-квартира знаходиться у Парижі, членами UIC є 204 організації», – пояснили в Мінінфраструктури.

Як відомо, 2 березня Міністерство інфраструктури направило офіційні листи до 11 найбільших та найвпливовіших організацій світу у сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, а також будівництва та туризму щодо відповідальності росії за воєнну агресію.