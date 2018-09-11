Росія та Китай виступлять єдиним фронтом проти торговельної політики США



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Президент Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін

США наразі ведуть торговельну війну проти Китаю, а також запровадили мита на сталь та алюміній, зокрема російського походження

Президент Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін провели спільну зустріч на саміті у Владивостоку, на якій домовились розвивати двосторонні відносини та спільно «протистояти факторам нестабільності у світі» та торговельній політиці США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Хоча у спільній заяві лідери двох держав прямо не називали США, проте вони підкреслили, що збираються спільно протистояти несправедливим торговельним практикам та застосуванню торговельного протекціонізму.

Зазначимо, що США наразі ведуть торговельну війну проти Китаю, а також запровадили мита на сталь та алюміній, зокрема російського походження.

Крім цього, на час саміту Москва розпочала найбільші військові навчання з часів Холодної війни, до яких долучилися військові сили Китаю.

Зустріч двох лідерів відбулась після чергової заяви президента США про запровадження нової порції мит на китайський імпорт. Зокрема, за підрахунками аналітиків, у разі набуття чинності нових мита на 267 мільярдів доларів товарів китайського імпорту, всі товари, що ввозяться з Китаю до США будуть додатково оподатковуватись.