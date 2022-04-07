Росія тримає свої відведені війська біля кордону з Україною – Генштаб

Російські військові відмовляються брати участь у подальших бойових діях на території України

Командування армії РФ шукає, як поповнити ресурсами свої підрозділи

Триває 43-тя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Росія продовжує ведення повномасштабної агресії проти України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 7 квітня.

Частина виведених російських підрозділів розміщується у наметових містечках на території низки областей РФ, що межують з Україною. Військовослужбовці відмовляються брати участь у подальших бойових діях на території України. Морально-психологічний стан зазначеного особового складу низький та має тенденцію до погіршення.

Командування збройних сил РФ продовжує пошуки можливостей розв’язання проблемного питання поповнення людськими ресурсами своїх підрозділів.

Російські військові комісаріати активізували роботу з військовозобов’язаними, які були звільнені з військової служби після 2012 року та мають військово-облікові спеціальності водія, механіка-водія, розвідника, а також молодших командирів. Офіційною причиною виклику до військкоматів є проведення зборів з підготовки за зазначеними військовими спеціальностями терміном на 3 місяці.

Також, на території так званої придністровсько-молдавської республіки проводиться відповідна агітаційна робота з населенням, що має російське громадянство.

Як повідомлялося, Росія перемістила частину авіації з Білорусі до Брянської області.

Російська авіація використовує для авіанальотів в Україні майже всі аеродроми Білорусі, Росії та окупованого Криму, придатні до цього.

Є інформація, що Росія збирається використати територію Придністров’я для наступу на Україну.