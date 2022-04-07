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    Росія перемістила частину авіації з Білорусі до Брянської області, – ЗМІ

    Частина авіації Росії перемістилася з Білорусі до Брянської області - Росія перемістила частину авіації з Білорусі до Брянської області, – ЗМІ
    Частина авіації Росії перемістилася з Білорусі до Брянської області
    фото: Радіо Свобода

    Про це свідчать супутникові знімки

    Частина гелікоптерів РФ, що базувалися на території Республіки Білорусь, змінили дислокацію на аеродром Сеща у Брянській області Росії. Зараз у Сещі базуються військові гелікоптери, винищувачі, літаки АН-124 та ІЛ-76. Про це свідчить супутниковий знімок за 6 квітня, який є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода).

    На аеродромі можна помітити, зокрема, 19 винищувачів, щонайменше 20 військових гелікоптерів. А також військово-транспортні літаки АН-124 та ІЛ-76, які там постійно базуються.

    Аеродром Сеща у Брянській області Росії, 6 квітня 2022

    Аеродром Сеща у Брянській області Росії, 6 квітня 2022

    Аеродром Сеща у Брянській області Росії, 6 квітня 2022

    Аеродром Сеща у Брянській області Росії, 6 квітня 2022

    Аеродром Сеща у Брянській області Росії, 6 квітня 2022

    Аеродром Сеща у Брянській області Росії, 6 квітня 2022

    Раніше телеграм-канал «Беларускі Гаюн» повідомляв, що, починаючи з 3 квітня, частина гелікоптерів РФ Мі-8, Мі-26 та Ка-52 вилетіли з аеропорту Мачулищі біля міста Мінськ у Білорусі - у бік Сещі.

    На супутниковому знімку частини аеропорту Мачулищі за 28 березні справді можна було помітити ці гвинтокрили.

    Аеропорт Мачулищі, Білорусь, 28 березня 2022

    Аеропорт Мачулищі, Білорусь, 28 березня 2022

    До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, цей незвичний за формою круглий аеродром у Брянській області слугував переважно для транспортних літаків ІЛ-76 та АН-124-100. Приблизно за місяць до початку війни на ньому почали з’являтися бомбардувальники та винищувачі.

    Російська авіація використовує для авіанальотів в Україні майже всі аеродроми Білорусі, Росії та окупованого Криму, придатні до цього,

    Теги: Білорусь росія окупанти авіація війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Росія перемістила частину авіації з Білорусі до Брянської області, – ЗМІ