Росія перемістила частину авіації з Білорусі до Брянської області, – ЗМІ

Про це свідчать супутникові знімки

Частина гелікоптерів РФ, що базувалися на території Республіки Білорусь, змінили дислокацію на аеродром Сеща у Брянській області Росії. Зараз у Сещі базуються військові гелікоптери, винищувачі, літаки АН-124 та ІЛ-76. Про це свідчить супутниковий знімок за 6 квітня, який є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода).

На аеродромі можна помітити, зокрема, 19 винищувачів, щонайменше 20 військових гелікоптерів. А також військово-транспортні літаки АН-124 та ІЛ-76, які там постійно базуються.

Аеродром Сеща у Брянській області Росії, 6 квітня 2022

Аеродром Сеща у Брянській області Росії, 6 квітня 2022

Аеродром Сеща у Брянській області Росії, 6 квітня 2022

Раніше телеграм-канал «Беларускі Гаюн» повідомляв, що, починаючи з 3 квітня, частина гелікоптерів РФ Мі-8, Мі-26 та Ка-52 вилетіли з аеропорту Мачулищі біля міста Мінськ у Білорусі - у бік Сещі.

На супутниковому знімку частини аеропорту Мачулищі за 28 березні справді можна було помітити ці гвинтокрили.

Аеропорт Мачулищі, Білорусь, 28 березня 2022

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, цей незвичний за формою круглий аеродром у Брянській області слугував переважно для транспортних літаків ІЛ-76 та АН-124-100. Приблизно за місяць до початку війни на ньому почали з’являтися бомбардувальники та винищувачі.

Російська авіація використовує для авіанальотів в Україні майже всі аеродроми Білорусі, Росії та окупованого Криму, придатні до цього,