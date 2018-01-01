Росія у Сирії поки не планує випробовувати в бою літаки Су-57

Принципове рішення відправити літаки у Сирію було прийнято влітку 2017 року

Стали відомі деталі щодо перекидання в Сирію найсучасніших російських винищувачів п’ятого покоління Су-57, які на сьогодні не прийняті на озброєння. Російське видання Коммерсантъ повідомляє, що факт відправки винищувачів підтвердили відразу декілька джерел в російському воєнно-промисловому комплексі, а самі літаки прибували в два



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Су-57

Принципове рішення відправити літаки у Сирію було прийнято влітку 2017 року

Стали відомі деталі щодо перекидання в Сирію найсучасніших російських винищувачів п’ятого покоління Су-57, які на сьогодні не прийняті на озброєння. Російське видання Коммерсантъ повідомляє, що факт відправки винищувачів підтвердили відразу декілька джерел в російському воєнно-промисловому комплексі, а самі літаки прибували в два етапи по дві одиниці.

Винищувачі Су-57 з’явилися в Сирії в рамках програми випробування систем озброєння літака, які розпочалися в 2017 році. Перш за все мова йде про тестування систем радіо-електронної боротьби і радіолокації. При цьому на сьогодні не планується бойове випробування винищувачів Су-57.

Джерела видання Коммерсантъ стверджують, що принципове рішення направити літаки п’ятого покоління в Сирію було прийняте після закритого показу винищувача на авіасалоні в Жуковському, який відбувся влітку 2017 року. При цьому літак Су-57 вже завершив перший етап випробувань. Після завершення другого етапу, що має відбутися в 2019 році, Міністерство оборони має підписати контракт на постачання до 12 машин Су-57.

На сьогодні корпорація «Сухой» вже створила 10 винищувачів п’ятого покоління, а тому перші літаки цього класу можуть з’явитися в російських військах вже фактично в цьому році.