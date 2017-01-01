Росія в середині грудня пустить усі потяги в обхід України

Директор Російської залізниці заявив, що перехід займе добу

Росія пустить всі поїзди в обхід України по залізниці Журавка - Міллерово з 11 грудня. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву директора Російської залізниці з пасажирських перевезень Дмитра Пегова. За словами Пегова, перехід займе добу. «Частина поїздів вже там ходить. Перехід буде тривати саме добу - з 10 до 11 грудня.



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Директор Російської залізниці заявив, що перехід займе добу

Росія пустить всі поїзди в обхід України по залізниці Журавка - Міллерово з 11 грудня.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву директора Російської залізниці з пасажирських перевезень Дмитра Пегова.

За словами Пегова, перехід займе добу.

«Частина поїздів вже там ходить. Перехід буде тривати саме добу - з 10 до 11 грудня. Коли здійсниться перехід, то вже пасажирські поїзди там (через територію України - ред.) курсувати не будуть», - повідомив Пегов.

Нагадаємо, РЗ обіцяла припинити свою діяльність в Україні ще в травні 2017 року. У жовтні 2017 року Дмитро Пегов повідомляв про те, що пасажирські потяги будуть запущені в два етапи.

Спочатку на нову лінію переключать ті склади, у яких немає проміжних зупинок на старій лінії, а потім і інші. Він зазначив, що мова йде про 62 пари пасажирських і 30 пар вантажних поїздів.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» призначила 12 додаткових поїздів на новорічні свята і Різдво.

Джерело: РБК-Україна