Росія відмовляється розглядати зміну мінських угод на саміті в Парижі



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Російська сторона розраховує на підтримку такої позиції з боку інших учасником саміту - Франції та Німеччини

Російська Федерація на саміті нормандської четвірки не має наміру переглядати мінські домовленості.

Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на дані осіб, які займаються підготовкою делегації до зустрічі.

Наголошується, що російська сторона збирається зайняти жорстку позицію перед зустріччю, оскільки Москва дотримується думки про те, що якщо в Мінських домовленостях йдеться про дострокові вибори на Донбасі, то їх не можна поєднувати з черговими виборами в Україні.

Також російська сторона розраховує на підтримку такої позиції з боку інших учасником саміту - Франції та Німеччини.

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, в Парижі відбудеться зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Лідери України, Німеччини, Франції та Росії вперше за останні три роки зберуться за столом переговорів з метою зрушити з місця виконання мінських домовленостей.