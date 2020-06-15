Росія відправила на 16 років за ґрати американського «шпигуна»



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США вимагають негайного звільнення Пола Уїлана

Держсекретар США Майк Помпео закликав російську владу негайно звільнити Пола Уілана

Російський суд засудив американця Пола Уїлана до 16 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у шпигунстві.

Про це повідомляє Інтерфакс.

«Московський міський суд у понеділок визнав громадянина США Пола Уїлана винним у шпигунстві і засудив його до 16 років тюремного ув'язнення. Згідно з вироком, озвученим суддею Андрієм Суворовим, американець буде відбувати покарання в колонії суворого режиму», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що речові докази, в тому числі вилучені флешкарти і документи, будуть зберігатися в справі.

Адвокат Уїлана Володимир Жеребенков заявив про незгоду захисту з вироком і про плани його оскарження протягом 10 діб. За його словами, питання про можливість обміну або прохання про помилування вирішиться після набуття вироку законної сили. Сам засуджений також підтвердив намір оскаржити вирок.

Перед оголошенням вироку Уїлан знову заявив про свою невинуватість: «Це політичний суд, фіктивний суд. Ми довели мою невинуватість, довели фабрикації, тепер завдання - подолати телефонне правосуддя».

Держсекретар США Майк Помпео закликав російську владу негайно звільнити американця Пола Уілана.

«Обурений сьогоднішнім рішенням засудити Пола Уїлана на підставі таємного судового процесу, з таємними доказами та без відповідного допуску свідків захисту», - заявив Помпео у Twitter.

Він додав, російська влада жахливо поводиться з Уїланом, і США вимагають його негайного звільнення.

Наприкінці травня колишній морський піхотинець США Пол Уїлан на суді в Москві заявив, що слідчі погрожували йому. Уїлан також скаржився, що не мав доступу до душу протягом двох тижнів, не має доступу до лікаря і стоматолога і не може отримати книги і листи, які йому надіслали кілька місяців тому.

Як повідомлялося, 48-річного громадянина США (а також Великої Британії, Канади та Ірландії) Пола Ніколаса Уїлана затримали 28 грудня 2018 року. За даними преси, в 2008-му він був звільнений з Корпусу морської піхоти США за крадіжку. У РФ він нібито бував з 2007 року.