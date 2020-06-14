Росія намагатиметься інсценувати український слід у протестах в США та ЄС, – ЗМІ



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Масові протести проти поліцейського свавілля у США

Відповідні фейки поширюють представники так званої «розвідки псевдореспублік»

Інформаційні ресурси т.зв. «ЛНР» і «ДНР» поширюють інформацію про те, що з України в США і держави Європи нібито будуть відправлені українці з бойовим досвідом для підтримки протестів.

Про це повідомляє «Інформаційний опір».

Зокрема, за даними видання, відповідні матеріали поширюють представники так званої «розвідки псевдореспублік». Крім того, пов’язують фінансування відправки так званих націоналістичних груп з американським бізнесменом Джорджем Соросом і п’ятим президентом України Петром Порошенком.

Однак у виданні припустили, що у такий спосіб РФ намагається відвести від себе підозри після хвилі звинувачень РФ у дестабілізуючих акціях, зломах сайтів Бундестагу в Німеччині і в участі в протестах та погромах у США.

«Зараз бурхливі протести в США та ЄС, під акомпанемент яких в епіцентрі загальної уваги можуть опинитися молоді люди з характерними татуюваннями і у футболках «Хто замовив Катю Гандзюк?», які здійснюють дурість або просто присутні під час вчинення погромів. Що може бути зручніше для акції з дискредитації України?» – зазначили в «Інформаційному опорі».

Крім цього, у виданні припустили, що для дискредитації України може бути використано різну атрибутику, пов’язану з Україною, і як у Лівії розписані російськими найманцями стіни.

Нагадаємо, схожа спроба відбулася минулого року, коли в мережі поширювались фотографії українців, які нібито брали активну участь у протестах у Гонконзі. Окрім того, ці фотографії насамперед набули широкої популярності у російських ЗМІ, які провели навіть розслідування щодо того, хто ці українці, які з’явилися в далекій азіатській країні майже як куратори місцевого «Майдану».

Зокрема, чотири українці з великою кількістю недвозначних татуювань і у футболках із написами «Хто замовив Катю Гандзюк?» стали героями російських ЗМІ.

Як наслідок, посол Китаю в Росії Чжан Ханьхуей заявив про «достовірні» факти «українського сліду» в протестах у Гонконзі, а українців звинуватив у передачі свого «досвіду».

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