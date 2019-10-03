Росія виявилася джерелом середньовічної чуми



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Дослідники дійшли висновку, що найдавніший штамм чумної палички родом з Росії, а саме з татарстанського міста Лаішево у Надволжі

«Чорна смерть» – друга за історичним переліком пандемія чуми – свого часу викосила близько половини населення Європи. Тепер міжнародна команда вчених знайшла можливе місце походження її збудника. Воно розташоване на території сучасної Російської Федерації.

Про це пише Science Alert із посиланням на роботу, оприлюднену в журналі Nature Communications.

Так, вчені відтворили своєрідне «генеалогічне дерево» бактерії, досліджуючи останки заражених людей з різних країн.

«Ці дані вказують на проникнення Y. pestis - чумної палички - до Європи через схід», - сказала архегенетик Марія Спіру з Інституту Макса Планка.

Вона зазначила, що судячи з усього, один штамм був «предком» усіх інших бактерій, які згодом викликали другу пандемію чуми.

Дослідники кажуть, що найдавніший штамм чумної палички родом з Росії, а саме з татарстанського міста Лаішево у Надволжі.

Водночас учені наголошують, що подібні висновки завжди обмежені кількістю досліджуваних останків, тож, можливо, чумна паличка могла мати й давніших предків у іншому місці, втім наразі про них невідомо.

Джерело: УНІАН