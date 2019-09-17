Google розробив алгоритм, який діагностує 26 хвороб шкіри графіка



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Систему навчили аналізувати знімки уражених ділянок тіла, інформацію про пацієнта (демографічні дані, історію шкірних хвороб) та його скарги

Згідно з тестуванням, система правильно визначає перший діагноз у 71% випадків, а один із трьох перших діагнозів ― у 93%

У підрозділі компанії Google Health розробили алгоритм, який вміє діагностувати 26 шкірних захворювань.

Про це йдеться в блозі Google.

Систему навчили аналізувати знімки уражених ділянок тіла, інформацію про пацієнта (демографічні дані, історію шкірних хвороб) та його скарги. За цими даними алгоритм пропонує імовірні діагнози.

Творці програми під керівництвом Юаня Лю передбачають, що алгоритм допомагатиме лікарям визначати дерматологічні порушення й направляти пацієнтів для подальшого лікування до спеціалістів.

Схема роботи алгоритму з діагностики хвороб

Алгоритм видає не один найбільш імовірний діагноз, а три найправдоподібніших варіанти з-поміж 26 можливих, надаючи їм відповідний ступінь імовірності. Згідно з тестуванням, система правильно визначає перший діагноз у 71% випадків, а один із трьох перших діагнозів ― у 93%.

Наразі більшість алгоритмів спрямовані на діагностику меланоми й інших видів раку шкіри з високою точністю. Проте у США близько 37% пацієнтів, які звертаються до медзакладів, мають хоча б одну скаргу щодо проблеми зі шкірою.