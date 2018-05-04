Росія визнала закритими порти в окупованому Криму – міністр

У кримські порти наразі заборонено заходити будь-яким суднам

Країни Чорноморського басейну визнали статус морських портів, розташованих на території окупованого Криму, як такі, що закриті. У рамках рішення держав басейну Чорного моря це підтримала і Росія. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі «5 каналу». «Після окупації Криму Росією у нас була ситуація, що ми



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Порт тимчасово окупованого Севастополя

У кримські порти наразі заборонено заходити будь-яким суднам

Країни Чорноморського басейну визнали статус морських портів, розташованих на території окупованого Криму, як такі, що закриті. У рамках рішення держав басейну Чорного моря це підтримала і Росія. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі «5 каналу».

«Після окупації Криму Росією у нас була ситуація, що ми змушені були закрити порти, розташовані в Криму, аби не було зловживань і випадків, які ми не контролюємо. Закритість цих портів визнали всі держави чорноморського регіону і держави, окрім, безумовно, Росії. У рамках регулярних засідань країн Чорноморського басейну, що відбулися в квітні цього року, меморандумом комітету щодо портів в чорноморському регіоні було прийнято рішення визнати статус кримських портів такими, як закриті. Туди заборонено заходити будь-яким суднам», – сказав Омелян.

«Цікаво те, що це рішення підтримала і Російська Федерація. І мені радісно, що вперше РФ визнала такий статус», – додав міністр.

На запитання, навіщо це Росії, Омелян сказав: «Думаю, найімовірніше, вони не догледіли, але це не має значення – підпис РФ стоїть на цьому документі, і він має всі міжнародно-правові наслідки».