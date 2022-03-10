Українці створили мільтфільм про російське вторгнення (відео)

Народна творчість українців не згасає навіть під час війни

Гумор – теж зброя проти ворога

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, розмістив у себе на сторінці анімаційний фільм, про «пригоди» путіна, кадирова та лукашенка в Україні.

Ця трійця хоче напасти на Україну, але лукашенко «губиться» по дорозі. В результаті, українська армія зустрічає путіна та кадирова. Першого ліквідовують, другий опиняється за гратами.

«Дорогі українці! Сьогодні 15-й день нашого несамовитого опору кацапстану. Приємного перегляду.

P.S. На Оскара не претендуємо, але за щирі відгуки будемо вдячні» написав керівник прикордонників.

Нагадаємо, Герцог та Герцогиня Кембриджські відвідали Український культурний центр у Лондоні, де збирають гуманітарну допомогу для українців.

Вони вийшли на публіку зі значками у кольорах українського прапора на знак підтримки України. В Українському культурному центрі пара зустрілася з членами української громади у Великій Британії та волонтерами.