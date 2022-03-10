Росія тихо вмиратиме в ізоляції
Виявилося, що плану Б у Росії не було
Мовою оригіналу
Mitsubishi Electric остановила поставки техники в Россию. Кроме того, что уходят бренды, Россия теряет важную часть импорта. Санкции показали: ничего она толком не производила. Купить заранее необходимые вещи тоже не додумалась.
Посмотрите, сколько технологий РФ потеряла после вторжения. Она и нефть добывает, вообще-то, по западным разработкам. Но злит именно Запад. Вот такой великий стратег с нами воюет.
Путин полез на авось, нарвался на жесткое сопротивление в Украине и статус изгоя среди западных стран. Оказалось, плана Б у России не было. Раз война есть, а запасных вариантов нет – пусть агрессор сидит в изоляции и тихо умирает.
Только так будет спасена Европа. А мы проследим, чтобы процедура прошла согласно врачебному рецепту.
Джерело: блог Олексія Гончаренко