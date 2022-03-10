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    Думки вголос

    Росія тихо вмиратиме в ізоляції

    Путін поліз на авось, але нарвався на жорсткий опір в Україні - Росія тихо вмиратиме в ізоляції
    Путін поліз на авось, але нарвався на жорсткий опір в Україні

    Виявилося, що плану Б у Росії не було

    Мовою оригіналу

    Mitsubishi Electric остановила поставки техники в Россию. Кроме того, что уходят бренды, Россия теряет важную часть импорта. Санкции показали: ничего она толком не производила. Купить заранее необходимые вещи тоже не додумалась.

    Посмотрите, сколько технологий РФ потеряла после вторжения. Она и нефть добывает, вообще-то, по западным разработкам. Но злит именно Запад. Вот такой великий стратег с нами воюет.

    Путин полез на авось, нарвался на жесткое сопротивление в Украине и статус изгоя среди западных стран. Оказалось, плана Б у России не было. Раз война есть, а запасных вариантов нет – пусть агрессор сидит в изоляции и тихо умирает.

    Только так будет спасена Европа. А мы проследим, чтобы процедура прошла согласно врачебному рецепту.

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    Джерело: блог Олексія Гончаренко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія війна Путін путінський режим
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    Росія тихо вмиратиме в ізоляції