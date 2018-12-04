Росія втретє не змогла запустити електростанції в Криму



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«Ростех» просить перенести терміни запуску двох електростанцій– «Таврічеської» і «Балаклавської»

Два енергоблоки кримських електростанцій можна буде запустити не раніше березня 2019 року

Російський «Ростех» не зміг вчасно здати електростанції в Криму, на будівництво яких вже витратили 71 млрд рублів, і в третій раз запропонував перенести їх запуск.

Про це пише «РБК» з посиланням на заступника міністра енергетики РФ Андрія Черезова.

«Ростех» попросив міненерго РФ перенести терміни запуску двох електростанцій в Криму – «Таврічеської» і «Балаклавської» ТЕС в Сімферополі і Севастополі відповідно.

Перші блоки обох станцій запустили з запізненням на місяць і вони працюють в режимі пусконалагодження.

«Енергоблоки завантажувалися, коли була така можливість, а іноді взагалі не видавали потужність в мережу, пояснює співрозмовник, близький до одного з профільних відомств», - інформує видання.

За останніми даними, два енергоблоки цих кримських електростанцій можна буде запустити не раніше березня 2019 року, в той час як вони повинні були працювати ще з березня 2018 року.

Як відомо, «Ростех» вже втретє просить відкласти введення енергоблоків.

У листопаді газові турбіни Siemens стали причиною аварії на Таврічеській (Сімферпольській) ТЕС, що розташована біля м.Сімферополя в тимчасово окупованому Росією Криму.

На «Балаклавській» ТЕС наприкінці серпня сталася подібна аварія у одному з приміщень, де встановлено газові турбіни Siemens.

Як відомо, прокуратура Німеччини веде слідство щодо співпраці Siemens з окупованим Кримом.