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    Росія втретє не змогла запустити електростанції в Криму

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    <p>&laquo;Ростех&raquo; просить перенести терміни запуску двох електростанцій&ndash; &laquo;Таврічеської&raquo; і &laquo;Балаклавської&raquo;</p> - Росія втретє не змогла запустити електростанції в Криму

    «Ростех» просить перенести терміни запуску двох електростанцій– «Таврічеської» і «Балаклавської»

    Два енергоблоки кримських електростанцій можна буде запустити не раніше березня 2019 року

    Російський «Ростех» не зміг вчасно здати електростанції в Криму, на будівництво яких вже витратили 71 млрд рублів, і в третій раз запропонував перенести їх запуск.

    Про це пише «РБК» з посиланням на заступника міністра енергетики РФ Андрія Черезова.

    «Ростех» попросив міненерго РФ перенести терміни запуску двох електростанцій в Криму – «Таврічеської» і «Балаклавської» ТЕС в Сімферополі і Севастополі відповідно.

    Перші блоки обох станцій запустили з запізненням на місяць і вони працюють в режимі пусконалагодження.

    «Енергоблоки завантажувалися, коли була така можливість, а іноді взагалі не видавали потужність в мережу, пояснює співрозмовник, близький до одного з профільних відомств», - інформує видання.

    За останніми даними, два енергоблоки цих кримських електростанцій можна буде запустити не раніше березня 2019 року, в той час як вони повинні були працювати ще з березня 2018 року.

    Як відомо, «Ростех» вже втретє просить відкласти введення енергоблоків.

    У листопаді газові турбіни Siemens стали причиною аварії на Таврічеській (Сімферпольській) ТЕС, що розташована біля м.Сімферополя в тимчасово окупованому Росією Криму.

    На «Балаклавській» ТЕС  наприкінці серпня сталася подібна аварія у одному з приміщень, де встановлено газові турбіни Siemens.

    Як відомо, прокуратура Німеччини веде слідство щодо співпраці Siemens з окупованим Кримом.

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