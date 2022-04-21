Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 21 квітня

Луганщина: ситуація складна – постійні обстріли, та жорстокі позиційні бої у Попасній та Рубіжному

Ситуація в Херсонській області стає критичнішою. Вибухи та обстріли чутно у всіх районах

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, Кіровоградщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.

Дніпропетровщина

Ніч пройшла під сигнали повітряної тривоги. Ворог обстріляв з ураганів передмістя Зеленодольська. Люди не постраждали.

Харківщина

Цієї доби інтенсивність обстрілів зменшилась, ніч була значно спокійнішою. По області ведуться активні бої в Ізюмському напрямку.

Луганщина

Ситуація складна – постійні обстріли, та жорстокі позиційні бої у Попасній та Рубіжному. Значні руйнування в Рубіжному та Новодружеську.

Донеччина

Обстріли вздовж всієї лінії розмежування. Під ранок – активізація ворога поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки. Ситуація контролюється ЗСУ.

Херсонщина

Через окупацію ситуація в області стає критичнішою. Вибухи та обстріли чутно у всіх районах. Знищена інфраструктура. Інформація щодо поранених та постраждалих цивільних осіб наразі недоступна.

Миколаївська область

Увечері Миколаїв зазнав ракетних ударів. Вибухи лунали у центрі міста, де знаходяться виключно приватні будинки. За попередньою інформацією жертв немає. На інших територіях області ситуація стабільна та контрольована.

Триває 57-ма доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Також на Слобожанському напрямку окупанти нарощують системи технічного забезпечення.

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