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    Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 21 квітня

    Луганщина: ситуація складна &ndash; постійні обстріли, та жорстокі позиційні бої у Попасній та Рубіжному - Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 21 квітня
    Луганщина: ситуація складна – постійні обстріли, та жорстокі позиційні бої у Попасній та Рубіжному
    фото: Сергій Гайдай

    Ситуація в Херсонській області стає критичнішою. Вибухи та обстріли чутно у всіх районах

    Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, Кіровоградщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.

    Дніпропетровщина

    Ніч пройшла під сигнали повітряної тривоги. Ворог обстріляв з ураганів передмістя Зеленодольська. Люди не постраждали.

    Харківщина

    Цієї доби інтенсивність обстрілів зменшилась, ніч була значно спокійнішою. По області ведуться активні бої в Ізюмському напрямку.

    Луганщина

    Ситуація складна постійні обстріли, та жорстокі позиційні бої у Попасній та Рубіжному. Значні руйнування в Рубіжному та Новодружеську.

    Донеччина

    Обстріли вздовж всієї лінії розмежування. Під ранок активізація ворога поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки. Ситуація контролюється ЗСУ.

    Херсонщина

    Через окупацію ситуація в області стає критичнішою. Вибухи та обстріли чутно у всіх районах. Знищена інфраструктура. Інформація щодо поранених та постраждалих цивільних осіб наразі недоступна.

    Миколаївська область

    Увечері Миколаїв зазнав ракетних ударів. Вибухи лунали у центрі міста, де знаходяться виключно приватні будинки. За попередньою інформацією жертв немає. На інших територіях області ситуація стабільна та контрольована.

    Триває 57-ма доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Також на Слобожанському напрямку окупанти нарощують системи технічного забезпечення.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Херсонщина Харківщина Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 21 квітня