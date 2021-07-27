Росія за пів року провела двадцять військових навчань в окупованому Криму

Путін перекинув цього року в окупований Крим понад 1900 одиниць бойової техніки

Російська Федерація за перше півріччя 2021 року в окупованому Криму провела 20 військових навчань за участю 23 850 військовослужбовців і понад 1900 одиниць бойової техніки. Такі дані телеканалу «Дом» озвучив голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

«За нашими підрахунками (я не претендую на те, що вони ідеальні, можливо, ми щось упустили), за звітний період російська влада 20 разів проводила військові навчання на території окупованого півострова за участю 23 850 військовослужбовців і понад 1900 одиниць бойової спеціальної техніки. Можливо, техніки було більше, можливо, людей було більше. Але у звіті відбито те, що вдалося зафіксувати нам, ми спираємося на свої джерела», – повідомив Ескендер Барієв.

Очільник Кримськотатарського ресурсного центру підкреслив, що мілітаризацію потрібно пов’язувати із ситуацією з правами корінних народів.

«Згідно з Декларацією про права корінних народів, наявність збройних контингентів або військових контингентів на території, де проживають корінні народи, повинна передусім узгоджуватися з корінними народами, з їхнім представницьким органом. Але насправді в нас окупанти не тільки не погоджують це, але ще й забороняють представницький орган – Меджліс кримськотатарського народу», – продовжив Ескендер Барієв.

Він зазначив, що інформацію про порушення в Криму потрібно доносити до всіх міжнародних майданчиків, до політикумів різних країн. Особливо з урахуванням того, що політичний істеблішмент у країнах час від часу відновлюється.

«Нам потрібно про це системно говорити. Нам потрібно інформувати наших партнерів і політиків цих країн. Бо оновлюються парламенти тих чи інших країн, з’являються нові політики. Ці нові політики не завжди володіють повною інформацією. Тому ми повинні системно демонструвати, показувати інформацію в динаміці, що порушення прав людини не зменшуються, а навпаки – з’являються нові тенденції, нові підходи», – резюмував голова Кримськотатарського ресурсного центру.

Зазначимо, що ЄС засуджує мілітаризацію Криму та обмеження судноплавства через Керченську протоку. У ЄС висловили занепокоєння з приводу законодавства, прийнятого російською окупаційною владою у Криму, яке дозволяє лише громадянам Росії володіти землею у визначених «прикордонних районах» півострова.

Раніше повідомлялося, що Росія перекинула в окупований Крим понад 20 тисяч військових.

Нагадаємо, 22 липня стало відомо, що Росія подала позов проти України в ЄСПЛ. Водночас ЄСПЛ відхилив частину вимог Росії до України.

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