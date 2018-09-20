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    Росія за півроку затримала в Азовському морі 120 суден під прапором ЄС

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    Росія за півроку затримала в Азовському морі 120 суден під прапором ЄС

    Росіяни затримують судна на дві-три доби

    В Європейському парламенті планують підняти питання російської блокади в Азовському морі.

    Про це повідомив співголова Парламентського комітету асоціації Україна - Європейський союз з боку Європейського парламенту Даріуш Розатті під час брифінгу у Верховній Раді.

    «Нас дуже турбує ситуація в Азовському морі, де Росія всупереч практиці, яка була раніше, затримує і оглядає судна. Вона затримує їх на дві-три доби. РФ значною мірою зловживає міжнародною практикою, яка дає можливість оглядати судна», - заявив Розатті.

    Він зазначив, що згідно статистики, 120 суден, які йшли під прапором ЄС, були затримані з квітня.

    «Ми в Європейському парламенті піднімемо це питання та будемо вимагати, щоб це припинилось», - підкреслив Розатті.

    Раніше повідомлялося, що з 11 вересня два українських бронекатери будуть нести службу в Азовському морі.

    Також угрупування Збройних сил України у напрямку Азовського моря через агресію Росії були посилені.

    Джерело: РБК-Україна

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