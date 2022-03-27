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    Росія заборонила сайт та магазин журналіста Невзорова

    На батьківщині проти Олексія Невзорова порушено кримінальну справу - Росія заборонила сайт та магазин журналіста Невзорова
    На батьківщині проти Олексія Невзорова порушено кримінальну справу
    Фото: sport.ua

    Перед цим проти публіциста було порушено кримінальну справу за "фейки"

    У Російській Федерації заборонено інтернет-ресурси, що належать відомому публіцисту та блогеру Олександру Невзорову. Повідомляється, що 27 березня інтернет-регулятор вніс сайт та магазин Невзорова до єдиного реєстру заборонених сайтів, доступ до ресурсів в РФ наразі заблоковано. Крім того, Роскомнагляд включив до реєстру заборонених канал публіциста на російській платформі «Яндекс.Дзен». Раніше було заблоковано його сторінку «ВКонтакті».

    Раніше стало відомо, що російські слідчі порушили кримінальну справу стосовно публіциста Олександра Невзорова. Йому звинувачують у п. «д» ч. 2 ст. 207.3 КК РФ (публічне поширення під виглядом достовірних повідомлень свідомо неправдивої інформації про дії Збройних сил РФ).

    Слідство вважає, що 9 березня Невзоров на своїй сторінці в Instagram і на YouTube-каналі опублікував «відомо неправдиву інформацію про навмисний обстріл Збройними Силами Російської Федерації пологового будинку в місті Маріуполі».

    Нагадаємо, російська агресія на покоління вперед відверне Україну від російської культури та російської мови, а до росіян ставитимуться, як до німців після Другої світової війни, вважає один із головних письменників сучасної України, російськомовний автор Андрій Курков.

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    Теги: росія війна агресія цензура Яндекс Instagram
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    Росія заборонила сайт та магазин журналіста Невзорова