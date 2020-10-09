Росія запроваджує електронну візу для пів сотні країн (список)



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Російський уряд інформує, що дія електронної візи з 2021 року пошириться на всю територію РФ

Електронну візу можна буде оформити через інтернет для туристичних, ділових, гуманітарних і гостьових поїздок

Росія запроваджує електронну візу для громадян 52 країн. Про це повідомляється на сайті кабміну РФ.

«Електронну візу можна буде оформити через інтернет для туристичних, ділових, гуманітарних і гостьових поїздок. Для її отримання не потрібні запрошення, бронювання в готелях або інші документи, що підтверджують мету подорожі. Консульський збір складе $ 40, на дітей до шести років віза оформляється безкоштовно, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до списку увійшли:

Австрія, Бельгія, Болгарія, Німеччина, Греція, Італія, Кіпр, Китай (включаючи Тайвань), КНДР, Латвія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Туреччина, Франція, Чехія, Японія та інші.

Російський уряд інформує, що дія електронної візи з 2021 року пошириться на всю територію РФ.

Наголошується, що перетнути кордон можна буде через будь-який спеціально обладнаний пункт пропуску незалежно від регіону, а подорожувати дозволяється по всій країні.

Відзначається, що до переліку увійшли всі країни, на які поширювався пілотний проєкт з введення електронних віз, крім Катару, оскільки з 23 лютого 2020 року між Росією і Катаром діє безвізовий режим.

До відома, пілотний проект із запровадження електронної візи стартував в 2017 році. Оформити її могли лише іноземні громадяни, які приїжджають в регіони Далекого Сходу, Санкт-Петербург, Ленінградську і Калінінградську області. При цьому вони не могли залишати межі зазначених регіонів.

Термін дії візи – до 60 календарних днів з дня видачі, дозволений час перебування в країні - до 16 діб з дня в'їзду. Електронна віза буде одноразовою. Заяву на електронну візу іноземці зможуть заповнити онлайн, чекати відповіді доведеться не більше чотирьох днів.

Електронна віза вважається окремою категорією візи поряд зі звичайною, транзитною, службовою, дипломатичною і візою для тимчасового проживання в країні.

У російському уряді вважають, що «введення єдиної електронної візи допоможе розвитку туризму в Росії».

Як повідомлялося наприкінці серпня, для в'їзду до України Кабмін знизив вартість разових е-віз до $20 з $85 та скоротив терміни їх отримання. Міністерство закордонних справ видає е-візи громадянам 48 країн.