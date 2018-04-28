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    Росія запустила плавучу АЕС, екологи занепокоєні

    Академік Ломоносов» — перша у світі плавуча АЕС, за допомогою якої планують забезпечувати енергією поблизу півострова Чукотка у РФ
    Екологи висловлюють побоювання у зв’язку з експлуатацією першої в світі плавучої атомної електростанції «Академік Ломоносов», яка 28 квітня залишила російський Санкт-Петербург і попрямувала в бік Мурманська. Про це йдеться заяві Грінпіс Росії. На своєму шляху платформа пройде через естонські, данські, шведські й
    • Вчора, 23:52
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    Академік Ломоносов» — перша у світі плавуча АЕС, за допомогою якої планують забезпечувати енергією поблизу півострова Чукотка у РФ

    Екологи висловлюють побоювання у зв’язку з експлуатацією першої в світі плавучої атомної електростанції «Академік Ломоносов», яка 28 квітня залишила російський Санкт-Петербург і попрямувала в бік Мурманська.

    Про це йдеться заяві Грінпіс Росії.

    На своєму шляху платформа пройде через естонські, данські, шведські й норвезькі води, а використовувати її планують поблизу берегових ліній.

    «Поява плавучої АЕС викликана аж ніяк не реальними потребами Чукотки. Зараз говорять про те, що плавуча АЕС могла б там працювати як демонстраційний експонат для потенційних зарубіжних замовників, хоча там є значний потенціал для використання енергії вітру», — заявив керівник проекту енергетичної програми Грінпіс Росії Рашид Алімов.

    Всупереч запевненням російської влади про безпеку станції екологи вважають платформу вразливою для цунамі.

    «Випробовувати ядерний реактор в такому густонаселеному районі, як центр Петербурга щонайменше безвідповідально. Проте перенесення випробувань цього «ядерного Титаніка» подалі від очей громадськості не робить його менш небезпечним», — прокоментував Ян Хаверкамп, ядерний експерт Грінпіс Центральної та Східної Європи.

    Академік Ломоносов» — перша у світі плавуча АЕС, за допомогою якої планують забезпечувати енергією поблизу півострова Чукотка у РФ. Потужність плавучої станції у 70 МВт забезпечують 2 модифікованих суднових реактора. Коли станція добереться до Мурманська, де мешкає 300 тисяч людей, її заповнять ядерним паливом і запустять реактори.

    Росія АЕС
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