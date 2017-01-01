Росія застерегла Японію від розміщення американських протиракетних систем

В РФ попереджають, що дії Японії «негативно вплинуть на двосторонні відносини»

Росія заявляє, що рішення Японії про розміщення комплексів протиракетної оборони виробництва США «негативно вплинуть на двосторонні відносини», зокрема, на переговори щодо підписання мирного договору. Про це заявила речник МЗС Росії Марія Захарова. У Росії вважають, що розміщення Японією американських систем ПРО Aegis Ashore є



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Речник МЗС Росії Марія Захарова

В РФ попереджають, що дії Японії «негативно вплинуть на двосторонні відносини»

Росія заявляє, що рішення Японії про розміщення комплексів протиракетної оборони виробництва США «негативно вплинуть на двосторонні відносини», зокрема, на переговори щодо підписання мирного договору.

Про це заявила речник МЗС Росії Марія Захарова.

У Росії вважають, що розміщення Японією американських систем ПРО Aegis Ashore є «кроком у напрямку створення Азіатсько-Тихоокеанського регіонального сегменту глобальної ПРО США» та порушує зобов'язання США за договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Уряд Японії 19 грудня ухвалив рішення про розміщення на півночі та південному заході головного острова країни Хонсю орієнтовно в 2023 році двох американських комплексів ПРО Aegis Ashore, які мають убезпечити країну від балістичних і крилатих ракет.

Ці установки виробництва США коштуватимуть приблизно по 100 млрд ієн (близько $890 млн) кожна.

До слова, Туреччина купить у Росії чотири ракетні комплекси С-400.

Джерело: ТАСС