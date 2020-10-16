  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Росії вперше з початку пандемії виявили понад 15 тисяч хворих на Covid-19

    • Розсилка
    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-caption">Зараження коронавірусом в Росії б'є рекорди</div> </div> </div> - У Росії вперше з початку пандемії виявили понад 15 тисяч хворих на Covid-19
    Зараження коронавірусом в Росії б'є рекорди

    Найвищий приріст нових заражень виявлено в Москві - 5 049 осіб. Це максимальна кількість з 12 травня

    У Росії за останні 24 години приріст кількості хворих на коронавірус Covid-19 склав 15 150. Це новий антирекорд, повідомляє оперативний штаб в п'ятницю, 16 жовтня.

    Найбільш високі показники щодо нових заражень традиційно виявлені в Москві, де заразилися 5 049 нових хворих. Це максимальна кількість з 12 травня. Також серед регіонів лідирують Санкт-Петербург (+647) і Московська область (448).

    Усього в Росії з початку пандемії зареєстровано 1 369 313 випадків інфікування Covid-19.

    У цілому по країні від вірусу за добу померли ще 232 людини. За весь період з початку пандемії – 23 723 жертви.

    За весь період виписано 1 056 582 пацієнти, в тому числі 8 485 за останню добу.

    Нагадаємо, що в українських лікарнях на сьогодні перебуває понад 22 тис. хворих на Covid-19.

    Росія хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies