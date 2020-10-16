У Росії вперше з початку пандемії виявили понад 15 тисяч хворих на Covid-19



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Зараження коронавірусом в Росії б'є рекорди

Найвищий приріст нових заражень виявлено в Москві - 5 049 осіб. Це максимальна кількість з 12 травня

У Росії за останні 24 години приріст кількості хворих на коронавірус Covid-19 склав 15 150. Це новий антирекорд, повідомляє оперативний штаб в п'ятницю, 16 жовтня.

Найбільш високі показники щодо нових заражень традиційно виявлені в Москві, де заразилися 5 049 нових хворих. Це максимальна кількість з 12 травня. Також серед регіонів лідирують Санкт-Петербург (+647) і Московська область (448).

Усього в Росії з початку пандемії зареєстровано 1 369 313 випадків інфікування Covid-19.

У цілому по країні від вірусу за добу померли ще 232 людини. За весь період з початку пандемії – 23 723 жертви.

За весь період виписано 1 056 582 пацієнти, в тому числі 8 485 за останню добу.

Нагадаємо, що в українських лікарнях на сьогодні перебуває понад 22 тис. хворих на Covid-19.