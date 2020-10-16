Захід прийняв єдине правильне рішення – не заважати Росії догнивати

Захід вирішив, що недоторканних в Росії більше немає

Мовою оригіналу

Как известно, у огромных звезд, под конец их жизни, печальная судьба. Когда ядерная реакция внутри звезды прекращается, она схлопывается под действием своей же гравитации. А особо большие звезды немедленно превращаются в Черные дыры. Думается, все знают, что это такое. Оттуда не выходит даже свет. Чёрная дыра только втягивает в себя всё, до чего дотянется. Всё внутрь, ничего наружу.

Россия сейчас именно Черную дыру напоминает. Ничего наружу, никаких переговоров, никаких уступок, никакого признания своих неблаговидных поступков, никакого сожаления. У Черной дыры одна сила – гравитация. У России один аргумент – это не мы! Не мы воевали, не мы убивали, не мы травили. И настолько все это делали не мы, что даже расследовать ничего не будем. А зачем расследовать, это же всё не мы.

Все эти события, начиная с Крыма, как кажется отрезвили Запад. Он перестал добиваться от России каких-то слов сожаления и признания и просто объявляет новые и новые санкции. Вот уже до кремлевцев добрались. За Навального директор ФСБ Патрушев и глава Администрации Кириенко под санкции попали. Пригожин хорохорился, но и его настигли санкции за Ливию. Они на первый взгляд не очень действенны, эти санкции, но цель их лишь в ограничении. Отравил – сиди в России. Убивал – езжай в Крым, не далее. Однако, вот эти последние санкции, они как бы пробивают какую-то психологическую брешь в западном понимании кто есть в России неприкасаемые. Похоже, что Запад решил, что неприкасаемых в России больше нет.

России нужно было ответить. Из всех ответов она выбрала наиболее абсурдный – обидеться. И вот Лавров заявляет, что Москва может прекратить общаться с лидерами Запада, а в четверг Россия заявила, что выходит из трехсторонних консультаций по сбитому Боингу МН-17. Причина – Австралия и Нидерланды не стремятся разобраться, что с самолётом произошло на самом деле. В переводе на кремлевский язык, Россия требует признать, что ее там не было, Бук не ее, а самолет сбили бандеровцы.

Трудно себе представить, чтобы Россия массово начала выходить из всевозможных международных организаций и многосторонних процессов, но, видимо, дело к тому идёт – легче выйти, изобразив обиду, чем отвечать на неприятные вопросы.

Кто что с этого получит, а кто потеряет. Запад не потеряет ничего, да и Россия, в прочем, тоже. Но стратегически она теряет все. Запад, как кажется, принял единственно правильное решение – не мешать России догнивать потихоньку. Технологическая изоляция, репутация отравителей и убийц, наглых агрессоров и бессовестных лгунов. Но с ядерным оружием.

Зачем это трогать?

Трогать это никто не будет, зачем трогать Черную дыру, еще затянет.

По МН-17 будет приговор, который Россия, конечно же не признает. Но медленная машина европейского суда неумолимо заставит Россию за всё ответить и за всё заплатить.

А ездить придется в Крым. Он же «наш!»

Джерело: Эхо Москвы

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.