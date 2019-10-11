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    Вітренка призначили до наглядової ради «Укроборонпрому»

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    Юрій Вітренко, виконавчий директор НАК &laquo;Нафтогаз України&raquo; - Вітренка призначили до наглядової ради «Укроборонпрому»
    Юрій Вітренко, виконавчий директор НАК «Нафтогаз України»

    Зеленський вніс зміни до свого указу про членів наглядової ради державного концерну «Укроборонпром»

    Президент Володимир Зеленський призначив членом наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» Юрія Вітренка. Про це йдеться в указі президента.

    Зеленський вніс зміни до свого указу про членів наглядової ради державного концерну «Укроборонпром». В новому указі говориться «призначити членом наглядової ради державного концерну «Укроборонпром» Вітренка Юрія Юрійовича - директора виконавчого «Групи Нафтогаз» акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (за згодою)».

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    Додамо, Юрій Вітренко - гендиректор інвестиційної компанії «ЕйВайЕй кепітал» (AYA Capital). Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України».

    Нагадаємо, колишнього заступника голови Національної поліції України Костянтина Бушуєва призначили заступником гендиректора державного концерну «Укроборонпром».

    Нафтогаз України Укроборонпром Юрій Вітренко
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