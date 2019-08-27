Росіян до кінця року чекає значне падіння реальних доходів



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Мінекономіки РФ погіршило прогнози темпів росту економіки в 2020 році

Міністерство економіки РФ опублікувало останню статистику із прогнозами ключових показників. Так, було скориговано цифру щодо росту реальних доходів громадян країни по результатам 2019 року – із +1% до +0,1%. Про це пише ресурс РБК.

В першому півріччі цього року реальні доходи росіян зменшилися на 1,3%. Рівень бідності в країні на кінець року буде складати 12,5%. Окрім того було погіршено прогноз на 2020 рік. Мінекономіки РФ знизило прогноз темпів росту економіки – із 2% до 1,7%. Також очікується, що буде зменшуватися інфляція – із 3,8% до 3%. Проте це відбуватиметься в умовах зменшення запозичень із боку фізичних осіб, що призведе до скорочення споживання і, як наслідок, сповільнення економіки.

В Мінекономіки РФ продовжують вважати, що бум незабезпечених кредитів і далі продовжує негативно впливати на економіку країни, змушуючи Центробанк тримати підвищену ставку через зростання цін, що в свою чергу робить дорогими кредити для іпотеки і корпоративного сектору. Окрім того негативний вплив на економіку РФ мають і виплати по кредитам. У Мінекономіки РФ також вважають, що подальше зростання незабезпечених кредитів для фізичних осіб із метою споживання може призвести до скорочення економіки в 2021 році на 0,6%, якщо банки припинять видавати відповідні кредити.

В таких умовах головним драйвером економічного зростання за оцінками Мінекономіки РФ мають стати інвестиції. Очікується, що в 2020 році вони виростуть на 5%. Цьому нібито сприятиме відновлення довіри бізнесу до держави і зменшення адміністративних обмежень.