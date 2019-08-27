Американський сенатор заявив, що йому відмовили у в'їзді до Росії



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Сенатор Рон Джонсон Фото: АР

Раніше Джонсон критикував президента Росії Володимира Путіна

Американський сенатор від штату Вісконсін Рон Джонсон заявив, що влада РФ відмовила йому у видачі візи для поїздки в складі делегації Конгресу.

Як зазначає DW, раніше Джонсон критикував президента Росії Володимира Путіна.

За даними прес-служби республіканця Джонсона, під час поїздки сенатор планував, зокрема, поспілкуватися з урядовцями, представниками громадянського суспільства та американськими бізнесменами.

Точні дати поїздки Джонсона, а також прізвища інших членів делегації не повідомляються.

«Я сподівався, що прямий діалог з російськими парламентаріями допоможе створити умови для поліпшення відносин між нашими країнами. На жаль, російські офіційні особи продовжують грати в дипломатичні ігри з моїми щирими прагненнями і відмовили мені у в'їзді до Росії. Не дивлячись на цю дріб'язкову образу, я продовжуватиму виступати за тверду і рішучу відповідь на агресію Росії - і чесний діалог, коли це можливо», — йдеться в заяві Джонсона.

Сенатор вважає, що «шлях, який Путін вибрав для Росії, — це трагедія історичного масштабу».

«Замість проведення вільних і справедливих виборів, поваги верховенства закону і інтеграції економіки Росії в західні демократії Путін вторгся в Грузію, спробував незаконно анексувати Крим, почав війну на сході України, де загинули тисячі людей, і підтримав варварський режим в Сирії, який використовував хімічну зброю проти власного народу у війні, в якій загинули сотні тисяч людей», — заявив Джонсон.