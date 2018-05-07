Росіяни назвали головні претензії до Путіна
- Сьогодні, 10:14
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Соціологи зафіксували удвічі більше претензій щодо розміру зарплат та пенсій
За результатами опитування «Левада-центру», 45% респондентів (проти 39% в березні 2015 року) вважають, що Володимиру Путіну на посаді президента не вдалося забезпечити справедливий розподіл доходів в інтересах простих людей.
Також серед головних претензій до Путіна - йому не вдалося повернути росіянам кошти, які були ними втрачені в ході реформ (39% проти 34%).
Крім того, соціологи зафіксували більш ніж двократне зростання претензій, пов'язаних з нездатністю президента Росії підвищити зарплати, пенсії, стипендії та грошові допомоги (32% проти 15%).
Зростає і незадоволення росіян неможливістю подолати кризу в національній економіці, зупинити спад виробництва (27% проти 23%), забезпечити зміцнення закону та порядку (23% проти 22%).
Нагадаємо, Володимир Путін у понеділок, 7 травня, вступить на посаду президента Росії. Він вчетверте пройде церемонію інавгурації і стане главою держави на найближчі шість років.
Джерело: РБК